До ста лет – нет: гавайские власти готовят радикальные меры против курения

В законодательное собрание штата Гавайи внесен законопроект, запрещающий продавать сигареты жителям и гостям штата, если им еще не исполнилось 100 лет. Планируется вводить закон постепенно, он должен полностью заработать к 2024 году.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. На Гавайях предлагают запретить продажу сигарет людям младше 100 лет. Об этом сообщает CNN.

В законодательное собрание этого американского штата внесен законопроект, запрещающий продавать сигареты жителям и гостям штата, если им еще не исполнилось 100 лет.

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Возраст планируют увеличивать каждый год с шагом в десять лет. Сначала доступ к сигаретам ограничат жителям моложе 30 лет, затем 40, 50, 60 и так далее. Таким образом, к 2024 году их смогут купить только столетние.

Согласно замыслу законодателей, ограничение не будет распространяться на электронные сигареты, сигары и жевательный табак.

Антиникотиновое законодательство штата Гавайи - одно из самых строгих в США. В настоящее время покупать сигареты там разрешено лицам старше 21 года.

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Сторонники законопроекта верят, что в случае принятия он позволит полностью очистить прилавки магазинов от табака, хотя приезжающим в штат гостям и туристам будет по-прежнему позволено привозить сигареты с собой.