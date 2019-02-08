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Футболист Эмилиано Сала

Тело, извлеченное из самолета, на котором летел Эмлиано Сала, опознали

Cardiff City Football Club
В мире
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Легкий одномоторный самолет, в котором были футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, пропал над Ла-Маншем 22 января.

ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Полиция графства Дорсет подтвердила, что из обломков разбившегося самолета извлечено и доставлено в британский порт Портленд тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает РИА Новости.

"Тело, доставленное сегодня в порт Портленд было официально идентифицировано королевским коронером Дорсета, как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы", - говорится в сообщении полиции.

Спасатели извлекли тело из обломков разбившегося самолета, на борту которого, предположительно, находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнование семье и друзьям погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

"Грустный день. УЕФА и вся европейская футбольная семья выражают искренние соболезнования, все наши мысли вместе с друзьями и семьей Эмилиано Салы", - говорится на странице организации в Twitter.

Плакат в честь пропавшего футболиста Эмилиано Сала
twitter.com/FCNantes
Найдены обломки самолета, в котором летел футболист "Кардиффа" Сала
Валлийский футбольный клуб "Кардифф" выразил соболезнования семье и близким погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

"Мы выражаем самые искренние соболезнования семье Эмилиано. Он и (пилот) Дэвид (Ибботсон) навсегда останутся в наших мыслях", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.




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