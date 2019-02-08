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Что ни челлендж, то неприятности: как люди снова страдают, снимая вирусные ролики

Что ни челлендж, то неприятности: как люди снова страдают, снимая вирусные ролики

Instagram
В мире
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На прошлой неделе видео, вдохновленные морозами в некоторых частях США, набирали огромное количество просмотров. 

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Челленджи становятся все опаснее, а травмы после их исполнения на видеокамеру - серьезнее. Так, из-за нового челленджа под названием #boilingwater ("кипяток"), В Чикаго оказались в больнице уже восемь человек с сильнейшими ожогами, сообщает Daily Mail.

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Публикация от Oksana Karpiuk (@ksyusha08)

На прошлой неделе видео, вдохновленные морозами в некоторых частях США, набирали огромное количество просмотров. 

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Публикация от @vdone_

Пользователи соцсетей наполняли контейнеры кипяченой водой, выходили на улицу и вскидывали жидкость наверх. В замедленной съемке получалась довольно красивая картинка.

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Публикация от Chad Hiob (@c_hiob)

Однако вирусные ролики оказались не таким уж и безопасными. Врачи больницы, куда попали блогеры, предупредили, что челлендж опасен для жизни.

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Публикация от Travel • Nature • Adventure (@travelpaedia)

Теги:
фотосъемка, фото, Instagram, Instagram, Instagram, YouTube, видеоролик, Видео



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