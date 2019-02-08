Что ни челлендж, то неприятности: как люди снова страдают, снимая вирусные ролики

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Челленджи становятся все опаснее, а травмы после их исполнения на видеокамеру - серьезнее. Так, из-за нового челленджа под названием #boilingwater ("кипяток"), В Чикаго оказались в больнице уже восемь человек с сильнейшими ожогами, сообщает Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Karpiuk (@ksyusha08) 22 Янв 2019 в 9:02 PST

На прошлой неделе видео, вдохновленные морозами в некоторых частях США, набирали огромное количество просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vdone_ 30 Янв 2019 в 1:24 PST

Пользователи соцсетей наполняли контейнеры кипяченой водой, выходили на улицу и вскидывали жидкость наверх. В замедленной съемке получалась довольно красивая картинка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chad Hiob (@c_hiob) 5 Фев 2019 в 8:42 PST

Однако вирусные ролики оказались не таким уж и безопасными. Врачи больницы, куда попали блогеры, предупредили, что челлендж опасен для жизни.