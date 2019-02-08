Теперь весь мир складывает вещи, скручивая их в трубочки, словно суши. В чем секрет успешной японки?

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Знаменитая на весь мир японка все больше завоевывает сердца людей по всему миру. Ее способ складывать вещи, скручивая их в трубочки, словно суши, располагая их вертикально в ящиках - используют теперь абсолютно все.

© AP Photo / Seth Wenig Эффект Марии Кондо: как одна японка покорила весь мир своей уборкой

В чем секрет это скромной и успешной женщины?

Недавно на Netflix вышел сериал "Уборка с Мари Кондо", в котором она помогает американским семьям с захламленными домами навести порядок по собственному методу. Выход шоу вызвал вторую волну популярности Кондо (первая была после выхода ее книги "Магическа уборка. Японское искусство" несколько лет назад).

О личной жизни этой девушки не известно почти ничего, кроме того, что ее дети с малых лет обожают складывать свои вещи в шкаф и это для них - любимая игра.

Известно, что Мари родилась в Токио, и уже с раннего детства искала в журналах все новые способы организации пространства. Как сообщал The New York Times Magazine, свой 18-й день рождения Мари Кондо провела в Национальной библиотеке, изучая внушительную коллекцию книг по наведению порядка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Casi Gould (@wtf_is_casi) 7 Фев 2019 в 6:05 PST

Даже дипломную работу в колледже Мари писала на тему уборки: "Как привести в порядок вашу квартиру с социологической точки зрения". Во время обучения в Токийском Женском христианском университете, где Мари изучала социологию, она нередко предлагала свою помощь друзьям, а в 19 лет открыла консультационный бизнес по наведению порядка. Недолго поработав после выпуска в кадровом агентстве, она, наконец, смогла посвящать любимому делу полный рабочий день. Вскоре к ней выстроилась очередь на шесть месяцев вперед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caromouche (@caromouche) 8 Фев 2019 в 2:32 PST

В 2010 году ее книга "Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни" получила первый приз на конференции "Как писать бестселлеры, которые будут любить на протяжении десяти лет".

Благодаря появлению Кондо на телевидении, где она сотворила чудо в доме популярного комика, издание вскоре стало бестселлером в Японии.

Сегодня ее бизнес — растущая мультинациональная империя. На сайте KonMari.com можно найти сертифицированных консультантов разных категорий, от новичков (10 сессий уборки для двух клиентов) до мастеров (500 сессий уборки для 50 клиентов).

Помимо услуг по наведению порядка, KonMari превратилась в лайфстайл-бренд, продавая Коробки Хидакаши для уборки в четырех аспектах: баланс, гармония, чистота и чудо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от C h e l s 💕 (@hechtya.fitness) 7 Фев 2019 в 3:47 PST

"Магическая уборка" вышла в США в 2014 году, и с тех пор во всем мире было продано свыше 8 млн. экземпляров. В 2016 году Кондо опубликовала продолжение под названием "Искра радости. Мастер-класс по искусству организации и уборки в иллюстрациях".

За последние пару месяцев в прессе Европы, США и России появилось миллион публикаций о японке, на телевидении выходят сюжеты, а в Сети пользователи до сих пор выкладывают фотографии, на которых запечатлены идеально сложенные вещи в шкафу "как учила Мария Кондо". Более того, существуют люди, которым Мария изменила всю жизнь.