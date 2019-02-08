Apple устранили ошибку "подслушивания" своего собеседника по видеозвонку

Иногда устройство Apple также передавало другому собеседнику видео с фронтальной камеры пользователя, которого он вызывал.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Apple устранила ошибку в FaceTime, из-за которой пользователи могли слышать своего собеседника еще до того, как он отвечал на вызов, сообщает The Verge.

Неисправность обнаружил 14-летний школьник из США Грант Томпсон, а его мать Мишель сообщила о ней.

Представители Apple отметили, что его семье будет выплачено вознаграждение, сумма которого не разглашается.

Напомним, наличие ошибки в приложении FaceTime компания признала в конце января. Она создавала угрозу приватности, так как люди не подозревали о том, что звонящий может слышать их разговоры до ответа на вызов. Иногда устройство также передавало ему видео с фронтальной камеры пользователя, которого он вызывал. Причина неисправности, которая появилась на смартфонах с iOS 12.1 и более поздними версиями ПО, была связана с функцией групповых видеозвонков в FaceTime.