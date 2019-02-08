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Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств

© Sputnik / Алексей Куденко
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Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей девять генералов и двух полковников в силовых структурах; тем же документом назначения получили более 30 силовиков.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

C должностей сняты генерал-лейтенант Сергей Диденко - начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт - старший помощник председателя СК РФ, генерал-майор Александр Кузнецов - заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Владимир Никитеев - начальник УФСИН по Кировской области, и другие.

 




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