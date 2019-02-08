Кондратьев: с такими недрами Афганистан может жить лучше Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik, Александр Хроленко. Российский сенатор Алексей Кондратьев регулярно бывает в Афганистане в служебных командировках, развивает межпарламентские связи двух стран. В интервью Sputnik он рассказал о тайных пружинах бесконечного конфликта на афганской земле.
- Алексей Владимирович, периодически в Москве проходят международные консультации по Афганистану, в которых участвуют представители многих стран и даже делегаты "Талибана"*. Как вы оцениваете эффективность этой переговорной площадки?
— В сравнении с давно отработанным механизмом Женевских переговоров Московский формат — это серьезный шаг вперед и возможность консолидировать сходящиеся навстречу интересы разных сторон. Важно, чтобы такой диалог расширялся и достигал реального результата — мира на земле Афганистана.
Российская сторона подтверждает приверженность политическому урегулированию, необходимость скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров Афганистана на данном направлении.
— Кабул нередко обращается к Москве за помощью, предлагает участвовать в восстановлении 124 объектов экономики, и около 30 российских фирм готовы инвестировать в афганские проекты. Что еще может сделать Россия для стабилизации обстановки в Афганистане по направлениям дипломатии, культурных связей, инвестиций, оружейных поставок?
— Основная проблема Кабула — избыток оружия и разного рода вооруженных формирований на афганской земле. Важнее — гарантии стабильности, безопасности, защиты инвестиций. При поддержке действующего правительства Афганистана российские инвесторы готовы вкладываться в реальные объекты на территории ИРА.
Прогресс остановился в 1970-х, с началом вооруженных переворотов и гражданской войны, которая продолжается до сего дня. И все-таки на момент выхода советских войск в 1989 году Афганистан сохранял экономическую самостоятельность.
Сегодня основные продукты питания в Афганистане — иранского или пакистанского производства, около 40% трудоспособного населения страны — безработные. Мы неоднократно обращались в Кабул с предложениями организовать товарооборот, сделать промышленные вложения, развивать афганскую экономику по всем направлениям, но странным образом российские участники буксуют на афганских тендерах.
— Алексей Владимирович, как развиваются межпарламентские связи ИРА и РФ, чему посвящены взаимные зарубежные визиты и взаимодействие сенаторов двух стран?
— В Совете Федерации действует группа межпарламентского сотрудничества РФ и ИРА, которая отчасти снимает напряженность, накопленную между нашими странами в последние десятилетия.
В течение месяца состоится очередной официальный визит российских сенаторов в Афганистан — по приглашению Мешрано Джерги. То есть межпарламентское сотрудничество развивается достаточно активно, и основная его цель — законодательное регулирование экономического взаимодействия двух стран.
Не менее важны вопросы безопасности. На межпарламентском уровне мы стремимся — интенсивно и постоянно — инициировать решение проблем безопасности, повышение эффективности правительственных силовых структур ИРА (законодательно), чтобы на этой базе развивать экономическое сотрудничество двух стран. Кстати, наши специалисты в Афганистане по-прежнему обслуживают вертолетную технику российского производства, наиболее приспособленную к местным условиям.
Через Российский центр науки и культуры в Кабуле продвигаем гуманитарное сотрудничество. Наше желание мира и стабильности в Афганистане достаточно устойчивое и сильное. Наши поездки в Кабул — часть государственной стратегии Российской Федерации.
— Очевидно, во взаимодействии российской и афганской сторон тайно или явно присутствует третья заинтересованная сторона — коллективный Запад. Каковы перспективы США и НАТО в адаптации Афганистана под свои интересы?
Еще один парадокс: добродетельные силы НАТО присутствуют на афганской земле с 2001 года, но объемы производства наркотиков за 17 лет выросли в 40 раз.
В стране производится 90% мирового опиумного сырья. Обязательства американцев в рамках программы "Продовольствие в обмен на наркотики" не выполнены, и невольно возникает мысль о безмолвном поощрении Вашингтоном афганского наркобизнеса.
Не строятся дороги, не создаются промышленная инфраструктура, ирригационная сеть, в сельские районы не поставляется посевной материал продовольственного назначения. В таких условиях афганские крестьяне вынуждены выращивать опиумный мак, чтобы заработать на жизнь. Тенденций выхода из экономического тупика не наблюдается. И ежегодная помощь стран-доноров в объеме 3,5 миллиардов долларов погоды не делает — получается менее 100 долларов в год на одного афганца.
— Алексей Владимирович, на Западе считают, что будущее мира — мигранты. Возможно, экономические проблемы Афганистана отчасти решит трудовая миграция в соседние страны?
— Афганские мигранты достаточно широко представлены на территории Европы, однако эти люди работают на экономику Германии, Италии, Франции и не приносят пользы своей стране. Растущая трудовая миграция из Афганистана будет еще больше усугублять экономические, политические и социальные проблемы страны. Необходимо создавать условия для экономической стабилизации внутри страны.
— На Западе с тревогой отмечают сближение интересов на афганском направлении ближайших соседей — Ирана, Пакистана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Как вы оцениваете влияние этих стран на развитие событий в Афганистане?
— Афганистан занимает в регионе центральное и транзитное положение относительно торговых, энергетических и культурных потоков. Эта страна в силу своего положения всегда влияла на ситуацию у соседей, к примеру, в Пакистане и в Китае. Можно говорить об экономическом соперничестве в приграничных районах Ирана.
Страна многонациональная, что определяет и масштаб проблем, и большой потенциал развития. Кроме пуштунов, территорию Афганистана традиционно населяют таджики, узбеки, туркмены, что определяет многостороннее и многовековое (начиная от зороастрийцев, с XV века до н. э.) взаимопроникновение на северном направлении. Так, ковровый рынок в Кабуле — это целый квартал, населенный узбеками.
Под афганским солнцем места хватит всем. Потенциал этой страны позволяет ей превзойти по уровню жизни населения Саудовскую Аравию.
— Алексей Владимирович, объективно — под влиянием внешних сил и национальных особенностей — Афганистан стал эпицентром вооруженного экстремизма и радикального исламизма. Что может сделать с этим Россия "мягкой силой" культурных, образовательных, медицинских и других гуманитарных программ?
— Необходим целый комплекс шагов, но экономика — прежде всего.
Задумайтесь, когда американцы с 2010 года начали сокращать свой воинский контингент и законсервировали часть военных баз на территории Афганистана, это значительно ухудшило материальное положение многих тысяч афганцев, которые ранее обслуживали базы. Люди остались не у дел, и многие снова вернулись к оружию и грабежам транспортных колонн и караванов. Полагаю, сегодня американцы искусственно поддерживают такую бедственную ситуацию, питающую новые ячейки ИГ* на границах СНГ. По опыту Сирийской Арабской Республики, мы знаем о возможности стремительного расширения военного конфликта в регионе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.