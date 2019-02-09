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Старт ракеты-носителя с тремя российскими спутниками

Роскосмос назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

© Sputnik / Марина Лысцева ТАСС/POOL
В мире
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Экспедицию предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, после чего такие полеты предлагается проводить ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

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"Цель миссии: первая доставка экипажа на Луну", - говорится в плане на 2031 год.

В пояснении указывается, что члены экипажа должны будут отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

На 2032 год назначено доставить на спутник луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также экипаж второй экспедиции. Им будет поручено "апробирование средств передвижения по поверхности".

Экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало строительства, а на 2035 год продолжение строительства лунной базы.

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© Foto: scientificrussia.ru
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Каждая экспедиция в документе головного научного института "Роскосмоса" получила кодовое название - от М1 до М5. Каждую экспедицию предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты – одна будет выводить на орбиту пилотируемый корабль, вторая – взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должно предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах с, соответственно, тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.

Теги:
Роскосмос, Космос, Россия



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