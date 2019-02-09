Эксперты рассказали, у каких смартфонов самое мощное излучение

ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Специалисты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные обнародованы в Twitter организации.

Лидером антирейтинга стала модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм. На второй строчке поместился смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), а на третьем – Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).

Первую пятерку замкнули OnePlus 6T и HTC U12 Life.

При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. При этом в ФРГ рекомендуемый уровень излучения равен 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.