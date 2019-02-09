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Использование мобильных приложений в смартфоне

Эксперты рассказали, у каких смартфонов самое мощное излучение

Jeshu John
В мире
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Ученые составили рейтинг самых вредных смартфонов.

ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Специалисты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные обнародованы в Twitter организации.

Телефон
CC0 / pixabay
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Лидером антирейтинга стала модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм. На второй строчке поместился смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), а на третьем – Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).

Первую пятерку замкнули OnePlus 6T и HTC U12 Life.

При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. При этом в ФРГ рекомендуемый уровень излучения равен 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.

Теги:
Наука, здоровье, смартфон



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