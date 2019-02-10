В Германии не нашлось покупателей для приписываемых Гитлеру картин

Потенциальных покупателей могла отпугнуть не только личность автора, но и стоимость полотен, которая начинается от 19 тысяч евро.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Картины, принадлежащие, предположительно, кисти Адольфа Гитлера, не нашли покупателей на аукционе Weidler в баварском Нюрнберге, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nuernberger Nachrichten.

По информации издания, стартовая цена каждой из пяти написанных акварелью картин, которые никто не захотел купить, составляла от 19 тысяч до 45 тысяч евро. Причины, по которым картины никто не захотел купить, неизвестны, но, как пишет газета, отпугнуть покупателей могла и слишком высокая цена лотов.

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Издание подчеркивает, что изначально на аукцион планировалось выставить порядка 30 картин нацистского диктатора. Однако в четверг прокуратура Нюрнберг-Фюрта изъяла у аукционного дома 63 картины, приписываемые Адольфу Гитлеру, в связи с тем, что подлинность картин попала под сомнение. Как пишет газета, прокуратура намерена провести расследование по подозрению в "подделке документов с попыткой мошенничества".

Газета отмечает, что картины, которые не нашли своих владельцев на аукционе в субботу, все еще можно приобрести.

С торгов торгов ушли скатерть для стола и ваза из мейсенского фарфора, которые, как предполагается, когда-то принадлежали Гитлеру. Эти лоты ушли с молотка за 630 и 5,5 тысячи евро соответственно.

Известно, что в октябре 1907 года будущий нацистский диктатор безуспешно пытался поступить в художественную школу при академии искусств в Вене, с 1910 года он зарабатывал небольшие деньги, перерисовывая пейзажи с венских открыток.

В Германии, где запрещена любая нацистская символика, художественные работы Гитлера могут быть выставлены на аукцион как предметы искусства. В 2014 году покупатель из Китая купил одну из картин нацистского диктатора за 100 тысяч евро.