Угрозы в смс: жена подала в суд на Андрея Аршавина

Алиса Аршавина обратилась в ГУМВД с заявлением на экс-футболиста из-за угроз тюрьмой.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, написала на него заявление в полицию из-за угроз, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы женщины.

В понедельник в Telegram-каналах и социальных сетях был опубликован скан заявления Алисы Аршавиной, в котором она утверждала, что супруг угрожает ей "путем направления СМС-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел".

Согласно этому документу, сам Аршавин недавно обратился к мировому судье с заявлением о расторжении брака.

Добровинский подтвердил РИА Новости, что заявление действительно было написано 11 февраля на имя начальника ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Моя клиентка писала, да, совершенно верно. Алиса Аршавина обратилась в правоохранительные органы. Там было много угроз", - сказал адвокат.

Напомним, Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.