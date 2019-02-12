Краснодарец бесплатно катал горожан на трамвае ради их улыбок

Иван Калугин решил, что люди его города - слишком грустные. Мужчина решил хотя бы на один день повеселить горожан.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Что только не сделаешь, чтобы увидеть на лицах людей в своем городе улыбки. Так, житель Краснодара на день арендовал трамвай и бесплатно катал на нем жителей, сообщили РИА Новости в трамвайно-троллейбусном управлении города.

"Да, это был заказ трамвая. Иван Калугин арендовал по своей инициативе. Фактически мы ему просто по коммерческой цене сдали в аренду… Это было вчера, в течение всего дня. Трамвай пятого маршрута работал. Это у нас самый длинный маршрут в городе. Стоимость аренды – 3200 рублей в час", - сообщили в управлении.

"Я просто ехал на трамвае… И когда ехал, заметил, что люди очень грустные. Я подумал, как бы я мог сразу помочь сразу нескольким тысячам людей сделать их немножко счастливее. Я стараюсь делать добрые дела, маленькие, но мне хотелось сделать что-то большое. И я подумал, почему бы не купить трамвай. Хотя бы на один день", - рассказал сам краснодарец.

По словам Калугина, некоторые считают его поступок рекламным ходом, связывая это с тем, что он является владельцем маркетингового агентства.

Однако по словам Ивана, он преследовал совершенно другие цели.