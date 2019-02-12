"Не бери кредит на свадьбу": как художники Бишкека протестуют

Проблема с кредитами актуальна и в Узбекистане: все чаще молодежь отказывается от проведения пышных торжеств, но на свадьбе настаивают родители и родственники. Как итог - молодежь влезает в кредиты.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Бишкеке прошла акция "Не бери кредит на свадьбу!", сообщает "Кактус-медиа".

Молодые художники нарисовали трафаретную надпись "Тойго кредит алба!" ("Не бери кредит на свадьбу!") напротив разных банков. При этом утверждая, что не выступают против деятельности самих банков.

"Хотим, чтобы люди при подходе к банку видели наш месседж. Мы, как активисты, очень сильно обеспокоены тем, что люди не разбираются в деньгах, берут ненужные кредиты для проведения различных торжеств. Люди не берут деньги под бизнес, люди берут кредиты для свадеб, а потом попадают в долговые ямы. Молодым приходится наслаждаться не своей совместной жизнью, а пахать за границей, чтобы закрыть кредит! Мы, молодые художники, напрямую столкнулись с этим, наши старшие братья и сестры уже более 5 лет страдают из-за того, что взяли кредит для свадеб и для проведения похорон!" - заключили активисты.

Напомним, проблема с кредитами актуальна и в Узбекистане: все чаще молодежь отказывается от проведения пышных торжеств, но на свадьбе настаивают родители и родственники.

Иногда проведения богатого праздника требуют окружение человека или его положение в обществе. Люди влезают в долги, берут кредиты, которые потом становятся ярмом на шее.