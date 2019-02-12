Полицейские пытали задержанного огромной змеей – видео не для слабонервных

Интернет-сообщество взбудоражено появлением видео, на котором молодого мужчину пытают живой змеей. Стражи порядка заставляют его признаться в совершении преступлении, в противном случае обещают засунуть рептилию ему в рот.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как молодой мужчина сидит на полу с завязанными на спине руками, а вокруг его шеи извивается огромная змея.

Из записи становится понятно, что идет допрос. Голос за кадром спрашивает, сколько раз подозреваемый воровал сотовые телефоны. Присутствующие при допросе правоохранители смеются.

Ternyata penggunaan ular untuk interogasi orang Papua yang ditangkap cukup marak. Terakhir yang diketahui adalah terhadap Sam Lokon anggota KNPB. Video ini kabarnya di Wamena.



Snakes are reported being used against West Papuans for interrogation. pic.twitter.com/Rf72r9oJMO — Veronica Koman (@VeronicaKoman) 8 февраля 2019 г.

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Задержанный пытается отвернуться от рептилии, однако полицейский принуждает его признаться в воровстве. В противном случае обещает засунуть ему змею под штаны или в рот.

Поражающее своей жестокостью видео опубликовала адвокат Вероника Коман (Veronica Koman). По ее словам, использование змей для допросов папуасов — довольно распространенное явление.

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Когда на сотрудников полиции посыпался шквал критики, начальник местного отдела полиции извинился за инцидент. Однако он при этом добавил, что змея была не ядовита.