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Змея. Иллюстративное фото

Полицейские пытали задержанного огромной змеей – видео не для слабонервных

CC0 / pixabay
В мире
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Интернет-сообщество взбудоражено появлением видео, на котором молодого мужчину пытают живой змеей. Стражи порядка заставляют его признаться в совершении преступлении, в противном случае обещают засунуть рептилию ему в рот.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как молодой мужчина сидит на полу с завязанными на спине руками, а вокруг его шеи извивается огромная змея.

Из записи становится понятно, что идет допрос. Голос за кадром спрашивает, сколько раз подозреваемый воровал сотовые телефоны. Присутствующие при допросе правоохранители смеются.

© Sputnik / Андрей Соломонов
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Задержанный пытается отвернуться от рептилии, однако полицейский принуждает его признаться в воровстве. В противном случае обещает засунуть ему змею под штаны или в рот.

Поражающее своей жестокостью видео опубликовала адвокат Вероника Коман (Veronica Koman). По ее словам, использование змей для допросов папуасов — довольно распространенное явление.

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Когда на сотрудников полиции посыпался шквал критики, начальник местного отдела полиции извинился за инцидент. Однако он при этом добавил, что змея была не ядовита.

Теги:
пытки, права человека, правонарушение, Индонезия



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