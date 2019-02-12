Покажи свой холодильник: появился забавный сервис для поиска партнеров

Разработчики считают, что содержимое холодильника может рассказать о человеке гораздо больше, чем его внешность.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Накануне Дня святого Валентина Samsung запусти дейтинг-ервис Refridgerdating, помогающий найти вторую половинку по фото содержимого холодильника.

Чтобы найти любовь, пользователям надо загрузить фото лежащих в холодильнике продуктов на специальный сайт. Другие пользователи могут "смахнуть" фото направо, если оно понравилось, или налево, если нет. Если два пользователя поставили "лайк" друг другу, они могут начать общаться.

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Разработчики полагают, что многим людям при поиске партнера мешает зацикленность на внешности. Тогда как содержимое холодильника - это простой и забавный способ рассказать о себе и своих предпочтениях.

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