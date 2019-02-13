01:15 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск

В Таиланде жених украл деньги у пожилой женщины ради невесты

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
Получить короткую ссылку
15 0 0

Гражданин Таиланда пытался таким образом скопить денег на выкуп за невесту к свадьбе, назначенную родителями на День святого Валентина.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали мужчину, отобравшего сумку у пожилой женщины накануне Дня святого Валентина, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Гражданин Таиланда пытался таким образом скопить денег на выкуп за невесту к свадьбе, назначенную родителями на День святого Валентина.

Мужчина пытался скрыться, но полиции удалось поймать его по горячим следам. В украденной сумке оказалось 4 тысячи таиландских бат (около 125 долларов) и смартфон. Злоумышленник рассказал, что затребованный родителями невесты калым состоял из 60 тысяч бат (около 1800 долларов) наличными и золотой цепочки стоимостью 20 тысяч бат (около 630 долларов).

Согласно тайской традиции накануне или в день свадьбы жених обязан передать родителям невесты "выкуп" за невесту, сумму которого родители называют жениху заранее, на стадии сватовства. В "современных" семьях образованных людей эта традиция либо игнорируется, либо, что случается чаще, родители "возвращают" калым жениху и невесте в качестве "первого взноса" в создание их семейного состояния.

Тем не менее в среде менее образованных и менее обеспеченных тайцев традиция соблюдается неукоснительно.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054