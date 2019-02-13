В Таиланде жених украл деньги у пожилой женщины ради невесты

Гражданин Таиланда пытался таким образом скопить денег на выкуп за невесту к свадьбе, назначенную родителями на День святого Валентина.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали мужчину, отобравшего сумку у пожилой женщины накануне Дня святого Валентина, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Гражданин Таиланда пытался таким образом скопить денег на выкуп за невесту к свадьбе, назначенную родителями на День святого Валентина.

Мужчина пытался скрыться, но полиции удалось поймать его по горячим следам. В украденной сумке оказалось 4 тысячи таиландских бат (около 125 долларов) и смартфон. Злоумышленник рассказал, что затребованный родителями невесты калым состоял из 60 тысяч бат (около 1800 долларов) наличными и золотой цепочки стоимостью 20 тысяч бат (около 630 долларов).

Согласно тайской традиции накануне или в день свадьбы жених обязан передать родителям невесты "выкуп" за невесту, сумму которого родители называют жениху заранее, на стадии сватовства. В "современных" семьях образованных людей эта традиция либо игнорируется, либо, что случается чаще, родители "возвращают" калым жениху и невесте в качестве "первого взноса" в создание их семейного состояния.

Тем не менее в среде менее образованных и менее обеспеченных тайцев традиция соблюдается неукоснительно.