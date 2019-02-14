Свыше сорока человек стали жертвами теракта в Иране

Боевики напали на автобус с военными.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. При взрыве на юго-востоке Ирана погиб 41 военный Корпуса стражей исламской революции, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство FARS.

© Ruptly . В интернете обнародовали видео первых минут теракта в Иране

Еще двадцать человек пострадали. По данным агентства, на автобус КСИР напали террористы.

Позднее суннитская экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрыв, сообщил телеканал Press TV.

Группировка "Джейш аль-Адль" была создана в 2012 году бывшими членами "Джундуллах" — повстанческой организация белуджских суннитов (большинство иранцев — шииты), действовавшей как в иранском, так и в соседнем пакистанском Белуджистане. Иранские спецслужбы фактически ликвидировали эту организацию после поимки и казни ее лидера Абдулмалека Риги в 2010 году.

Власти Ирана обвиняют "Джундуллах" в массовых убийствах, вооруженных ограблениях, похищениях, взрывах и диверсиях. По утверждениям Тегерана, группировка "Джундуллах" связана со спецслужбами США и Великобритании.