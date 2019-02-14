Свыше сорока человек стали жертвами теракта в Иране

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. При взрыве на юго-востоке Ирана погиб 41 военный Корпуса стражей исламской революции, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство FARS.
Еще двадцать человек пострадали. По данным агентства, на автобус КСИР напали террористы.
Позднее суннитская экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрыв, сообщил телеканал Press TV.
Группировка "Джейш аль-Адль" была создана в 2012 году бывшими членами "Джундуллах" — повстанческой организация белуджских суннитов (большинство иранцев — шииты), действовавшей как в иранском, так и в соседнем пакистанском Белуджистане. Иранские спецслужбы фактически ликвидировали эту организацию после поимки и казни ее лидера Абдулмалека Риги в 2010 году.
Власти Ирана обвиняют "Джундуллах" в массовых убийствах, вооруженных ограблениях, похищениях, взрывах и диверсиях. По утверждениям Тегерана, группировка "Джундуллах" связана со спецслужбами США и Великобритании.