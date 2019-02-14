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Самую горячую учительницу нашли на Тайване

"Самую горячую учительницу" нашли на Тайване

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Студенты не удержались и запечатлели 28-летнюю преподавательницу, объясняющую им материал у доски в коротком черном платье, а затем поделились снимками в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Преподавательница из Тайваня приобрела популярность, после того как студенты опубликовали снимки с ней, сообщает Sputnik Таджикистан.

Чэн Цзя-вэнь учится в УниверситетекКитайской культуры и ведет факультатив, посвященный экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности.

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Публикация от Jhiawen Cheng 鄭小奈🐹 (@jhiawen.cheng)

Девушка прославилась после того, как провела лекцию по авторскому праву в Институте науки технологий, расположенном в городе Чжунли.

Студенты не удержались и запечатлели 28-летнюю преподавательницу, объясняющую им материал у доски в коротком черном платье, а затем поделились снимками в социальных сетях. Пользователи по-достоинству оценили внешность девушки.

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Публикация от Jhiawen Cheng 鄭小奈🐹 (@jhiawen.cheng)

Стройную красавицу в платье, очень выгодно подчеркивающем ее фигуру, прозвали "самой горячей учительницей".

Многие отметили, что занятия с таким преподавателем невозможно прогуливать, но вот сконцентрироваться на предмете многим должно быть непросто.

Стоит отметить, что из-за неожиданной популярности число подписчиков в Instagram Чэн увеличилось до 91 тысячи человек.

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Публикация от Jhiawen Cheng 鄭小奈🐹 (@jhiawen.cheng)

Теги:
соцсети, Instagram, Instagram, Instagram, фото, учителя, учительница, Тайвань



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