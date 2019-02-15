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Полиция и скорая помощь

Массовая драка со стрельбой в Москве: сотни людей и пятьдесят выстрелов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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В побоище участвовали 100 человек, раздалось порядка 50 выстрелов.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Москве празднование Дня всех влюбленных закончилось не очень приятно: ночью произошла массовая драка со стрельбой, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел в ресторане на юго-востоке Москвы. По словам мужчины, в побоище участвовали 100 человек, раздалось порядка 50 выстрелов.

"Здесь постоянно происходят инциденты. Многие жалуются. Мы слышали стрельбу. Бежали толпы", — рассказали он.

По словам издания, конфликт начался в ресторане "Неолит", куда ворвались агрессивно настроенные мужчины. Злоумышленники вывели посетителей заведения на улицу, где и завязалась драка со стрельбой.

Сотрудники ресторана полагают, что у мужчин была конкретная цель — напасть на владельца ресторана Яшара Алиева. В этот вечер в "Неолите" планировалось провести крупное мероприятие.

Также некоторые СМИ сообщают, что позже, под утро, стрельба была в другом месте.

Теги:
оружие, Стрельба, стрельба, массовая драка, Драка, драка, Москва, Москва



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