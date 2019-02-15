Массовая драка со стрельбой в Москве: сотни людей и пятьдесят выстрелов

В побоище участвовали 100 человек, раздалось порядка 50 выстрелов.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Москве празднование Дня всех влюбленных закончилось не очень приятно: ночью произошла массовая драка со стрельбой, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел в ресторане на юго-востоке Москвы. По словам мужчины, в побоище участвовали 100 человек, раздалось порядка 50 выстрелов.

"Здесь постоянно происходят инциденты. Многие жалуются. Мы слышали стрельбу. Бежали толпы", — рассказали он.

По словам издания, конфликт начался в ресторане "Неолит", куда ворвались агрессивно настроенные мужчины. Злоумышленники вывели посетителей заведения на улицу, где и завязалась драка со стрельбой.

Сотрудники ресторана полагают, что у мужчин была конкретная цель — напасть на владельца ресторана Яшара Алиева. В этот вечер в "Неолите" планировалось провести крупное мероприятие.

Также некоторые СМИ сообщают, что позже, под утро, стрельба была в другом месте.