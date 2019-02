Миллион роз и легенда саксофона: как Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Канье Уэст подарил Ким Кардашьян на День святого Валентина частное приватное шоу легендарного саксофониста Кенни Джи, окруженного миллионом роз прямо у них в гостиной. Об этом написала сама Ким у себя в Twitter.

