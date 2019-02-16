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Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп ввел режим ЧП в США: чего добивается президент

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Глава государства намерен таким образом добиться выделения средств на постройку стены на границе с Мексикой.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 15 февраля, указ о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Текст письма, в котором он уведомляет о своем решении спикеров палаты представителей и сената, опубликовала газета Wall Street Journal.

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© pixabay
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Введение ЧП позволит американскому лидеру без одобрения Конгресса получить 8 миллиардов долларов, необходимых для возведения стены вдоль южной границы страны.

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Аргументируя свои действия, Трамп отметил, что речь идет о вторжении в страну банд гангстеров и наркоторговцев.

Ранее Трамп требовал 5,7 миллиарда долларов на возведение стены длиной почти 450 километров. Конгресс отказал, считая строительство стены не только неэффективным, затратным, но и аморальным.

Теперь чрезвычайное положение позволит Трампу получить средства на стену без согласия Конгресса из бюджетов Минюста и Пентагона.

Отметим, что информацию о подписании президентом указа о режиме ЧП сообщила в Twitter пресс-секретарь Сара Сандерс. Однако в этот раз, вопреки принятой практике, на подписании не присутствовали представители СМИ.

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Разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к приостановке работы американского правительства. Рекордно долгий шатдаун продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года.

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Теги:
ЧП, Дональд Трамп, США



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