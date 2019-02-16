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Несокрушимая мощь: появилось видео испытания новейшего танка Т-90МС

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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По показателям защищенности, огневой мощи и подвижности, боевая машина Т-90МС не имеет конкурентов.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт.

На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении. Одновременно показана работа экипажа.

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Как отмечает телеканал, танк оснащен динамической защитой третьего поколения модульного исполнения, которая обеспечивает защиту от современных противотанковых средств. Кроме того, были улучшены эргономические показатели боевой машины.

При этом подчеркивается, что вес танка не превышает 50 тонн, несмотря на возросшие показатели защиты и огневой мощи. Это позволяет танку превосходить конкурентов по мобильности.




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