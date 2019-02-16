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Мусорный коллапс: Эверест закрыли для туристов

© Sputnik / Ю. Голодов
В мире
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По распоряжению властей Китая склоны горы будут очищать от мусора, оставленного туристами.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Вход на гору Эверест в Тибете временно закрыт. Такое решение приняли власти Китая, чтобы убрать накопившийся мусор.

Как сообщает South China Morning Post, в настоящее время туристы посетить лишь окрестности монастыря Ронгбук, который расположен на высоте около пяти тысяч над уровнем моря.

Сортировка мусора на заводе по переработке отходов
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Выше же можно подняться только из южного лагеря, который находится на территории Непала.

Однако туристы предпочитают подниматься на Эверест именно с северной стороны, так как до лагеря в Китае можно добраться на машине, а до лагеря в Непале — только пешком (на это может уйти до двух недель).

Власти Китая будут выдавать альпинистам специальные разрешения на восхождения, количество которых ограничено (до трехсот). Дело в том, что из-за роста числа туристов растет и количество отходов, которые они оставляют.

Так, прошлой весной со склонов Эвереста вывезли около 5,2 тонны бытовых отходов, 2,3 тонны человеческих фекалий, которые почти не разлагаются на холоде, и 1 тонну брошенного альпинистского снаряжения.

© Фото South China Morning Post
Мусор на горе Эверест

Когда северный лагерь откроется снова, китайские власти не сообщают.




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