Мусорный коллапс: Эверест закрыли для туристов

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Вход на гору Эверест в Тибете временно закрыт. Такое решение приняли власти Китая, чтобы убрать накопившийся мусор.
Как сообщает South China Morning Post, в настоящее время туристы посетить лишь окрестности монастыря Ронгбук, который расположен на высоте около пяти тысяч над уровнем моря.
Выше же можно подняться только из южного лагеря, который находится на территории Непала.
Однако туристы предпочитают подниматься на Эверест именно с северной стороны, так как до лагеря в Китае можно добраться на машине, а до лагеря в Непале — только пешком (на это может уйти до двух недель).
Власти Китая будут выдавать альпинистам специальные разрешения на восхождения, количество которых ограничено (до трехсот). Дело в том, что из-за роста числа туристов растет и количество отходов, которые они оставляют.
Так, прошлой весной со склонов Эвереста вывезли около 5,2 тонны бытовых отходов, 2,3 тонны человеческих фекалий, которые почти не разлагаются на холоде, и 1 тонну брошенного альпинистского снаряжения.
Когда северный лагерь откроется снова, китайские власти не сообщают.