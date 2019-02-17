Вооружены до зубов: индийским полицейским выдали рогатки

Применять спецсредство стражи порядка будут против назойливых обезьян, которые надоедают туристам и даже нередко нападают на них.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Полчища обезьян, проживающих неподалеку от Тадж-Махала, не дают покоя туристам – они воруют еду, мобильные телефоны и пристают к посетителям исторического памятника, сообщает АТОР.

Для борьбы с назойливыми приматами индийские полицейские, которые служат на территории Тадж-Махала, получили необычное оружие – рогатки.

По правилам, посетители не могут проходить на территорию комплекса с едой, поэтому все запрещенные предметы и пища выбрасываются прямо около входа в исторический памятник. Это и привлекает обезьян.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Власти Индии пытаются спасти Тадж-Махал от наплыва туристов

В результате сегодня, по данным полицейского управления Агры, возле Тадж-Махала проживают около 500-700 макак-резусов.

Убивать их запрещено, однако отогнать от туристов необходимо, так как в последнее время приматы стали вести себя все более агрессивно. Хотя и виноваты в этом зачастую сами люди, которые сначала угощают обезьян и делают с ними селфи, а когда еда заканчивается, их бесцеремонно отгоняют. Такое поведение людей животным не нравится.

Тадж-Махал — общее наследие Индии и Узбекистана >>>

Ежемесячно фиксируется минимум два нападения животных на людей. Самый вопиющий случай произошел в ноябре прошлого года, когда обезьяна выхватила у местной жительницы грудного младенца, покусала его и бросила на крыше одного из зданий. Мальчик от полученных травм умер.