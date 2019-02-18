Фальшивые яйца: жителям Оша подсунули резиновую подделку

"Резиновые яйца" – именно этот фальшивый продукт стал попадаться на городском рынке жителям кыргызского Оша.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Кыргызстанец снял видео, в котором рассказал, как приобрел на рынке города Оша яйца, которые внешне выглядят как обычные куриные, однако на поверку имеют резиновую внутренность.

Мужчина на видео рассказывает, как отварил такие фальшивки и хотел разрезать напополам, когда заметил, что желток неестественно эластичный, будто резиновый. Естественно, употреблять такой продукт нельзя.

Мужчина предупредил граждан о кроющейся опасности и высказал предположение, что резиновые яйца завезли из Китая.

На видео уже отреагировали представители власти, сообщает Sputnik Кыргызстан. Так, глава Управления рекламы и защиты прав потребителей Назина Алыкулова советует незамедлительно сообщать о подобных случаях в Государственное агентство антимонопольного регулирования.