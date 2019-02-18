В России снова увидят Суперлуние

В этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Москвичи смогут наблюдать последнее суперлуние в 2019 году в ночь с 19 и 20 февраля, сообщает пресс-служба Московского планетария.

"Главное суперлуние 2019 года произойдет 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12.07 мск Луна подойдет к Земле на 356761 километр, а в 18.54 мск произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов!" - отмечается в сообщении.

Астрономы отмечают, что на 2019 год приходится всего два суперлуния. Одно уже прошло 21 января и совпало с полным затмением Луны. Тогда спутник подошел к Земле на 357,344 тысячи километров. Стоит отметить, что суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты.

В такие моменты спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки. В целом в течение месяца с Земли мы видим, как меняются лунные фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.