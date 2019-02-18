Узбекские и российские военные обменялись опытом боевой подготовки

Были проведены практические занятия по огневой подготовке - стрельбе из пистолетов и автоматов, из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты, танков, средств артиллерии.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана и России обменялись новыми методами боевой подготовки на военном полигоне в Кашкадарьинской области на юге республики, сообщил РИА Новости представитель Минобороны Узбекистана.

"В течение четырех дней совместно с военными из РФ были изучены вопросы организации боевой подготовки с учетом новых форм и методов боевого применения подразделений на незнакомой местности", - сказал представитель Минобороны.

По данным министерства, на полигоне "Мубарак" Юго-Западного особого военного округа состоялись сборы командиров подразделений в соединениях и воинских частях ВС Узбекистана по обучению новым методам отражения огневых ударов.

Также с обучаемыми были проведены практические занятия по огневой подготовке - стрельбе из пистолетов и автоматов, из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты, танков, средств артиллерии.