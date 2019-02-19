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ВКонтакте запустит аналог сервиса для обмена короткими видео TikTok

"ВКонтакте" запустит аналог сервиса для обмена короткими видео TikTok

© Instagram
В мире
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В Узбекистане TikTok очень популярен. Школьники, студенты и даже взрослые снимают короткие видео по всей стране.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" разрабатывает собственный сервис для обмена короткими видео, сообщает vc.ru.

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Публикация от Tik Tok.Uzbekistan Official (@tiktok.uzbekistan)

Пользователи сервиса смогут записывать небольшие ролики и делиться ими со своими друзьями и другими пользователями. Новый проект "ВКонтакте" будет иметь несколько отличий от TikTok — например, в нем можно будет проводить челленджи, во время которых пользователи будут выполнять задания под музыку, и баттлы, когда задание на видео будут выполнять одновременно несколько пользователей.

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Публикация от Tik Tok.Uzbekistan Official (@tiktok.uzbekistan)

Ранее приложение TikTok стало четвертым по длительности использования в России. Также в пятерку лидеров попали "ВКонтакте", Instagram, WhatsApp и Viber.

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Публикация от Tik Tok.Uzbekistan Official (@tiktok.uzbekistan)

В Узбекистане TikTok очень популярен. Школьники, студенты и даже взрослые снимают короткие видео по всей стране. Данное приложение вошло в топ-20 самых популярных приложений в Узбекистане.

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Публикация от Tik Tok.Uzbekistan Official (@tiktok.uzbekistan)

Теги:
ВКонтакте, мир, мир, Узбекистан, Узбекистан, мобильное приложение, приложение



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