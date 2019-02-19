"ВКонтакте" запустит аналог сервиса для обмена короткими видео TikTok

В Узбекистане TikTok очень популярен. Школьники, студенты и даже взрослые снимают короткие видео по всей стране.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" разрабатывает собственный сервис для обмена короткими видео, сообщает vc.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tik Tok.Uzbekistan Official (@tiktok.uzbekistan) 3 Фев 2019 в 9:19 PST

Пользователи сервиса смогут записывать небольшие ролики и делиться ими со своими друзьями и другими пользователями. Новый проект "ВКонтакте" будет иметь несколько отличий от TikTok — например, в нем можно будет проводить челленджи, во время которых пользователи будут выполнять задания под музыку, и баттлы, когда задание на видео будут выполнять одновременно несколько пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tik Tok.Uzbekistan Official (@tiktok.uzbekistan) 3 Фев 2019 в 10:12 PST

Ранее приложение TikTok стало четвертым по длительности использования в России. Также в пятерку лидеров попали "ВКонтакте", Instagram, WhatsApp и Viber.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tik Tok.Uzbekistan Official (@tiktok.uzbekistan) 29 Янв 2019 в 9:31 PST

В Узбекистане TikTok очень популярен. Школьники, студенты и даже взрослые снимают короткие видео по всей стране. Данное приложение вошло в топ-20 самых популярных приложений в Узбекистане.