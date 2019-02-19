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Пешеходный мост. Иллюстративное фото

Прямо в бездну: в Китае рухнул мост с туристами - видео

CC0 / pixabay
В мире
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Мост находился на высоте двух с половиной метров над водой.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Обнародована видеозапись ужасного инцидента, когда в китайской провинции Гуандун под группой из шести туристов разорвался веревочный мост, пишет The Sun.

Этот мост — достопримечательность в районе Яндун города Янцзян.

Один из туристов, находясь на мосту, стал скакать и раскачивать конструкцию. В итоге она не вынесла нагрузки и рухнула. Людям пришлось хвататься за веревки.

Жертв и пострадавших удалось избежать, так как все шесть человек были в страховочных поясах.

Издание уточняет, что сейчас мост закрыт для прохода на неопределенный срок.

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Теги:
мост, Китай



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