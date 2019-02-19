В Кыргызстане нашли поставщика "резиновых" яиц

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Прозванные в Сети "резиновыми" яйца привезли из Иссык-Кульской области, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на главу Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова.

В соцсетях распространилось видео, на котором житель Оша рассказывает, что купил на рынке яйца, которые внешне выглядели как обычные, но, сварив их, он увидел вместо желтков "резину". Мужчина считает, что яйца ввезены из Китая. Глава Ассоциации птицеводов Рустам Осмоналиев заявил, что была информация о привезенных из Узбекистана яйцах непонятного происхождения. Между тем заместитель начальника Управления ветеринарного контроля на границе Комитета ветеринарии Узбекистана Алижон Жумаев заявил, что в Кыргызстан с начала 2018 года яйца не экспортировались.

В Узбекистане отвергли обвинения в поставке "резиновых" яиц в Кыргызстан >>

Жумаканов сообщил журналистам, что Госветинспекция провела служебное расследование и нашла героя видео.

"Мужчина рассказал, что купил яйца на мини-рынке "Арча" в Оше. Выяснилось, что партия была привезена из Иссык-Кульской области. Все натуральное, тем не менее мы сдали продукт в лабораторию, чтобы выяснить его состав", — рассказал он.

Жумаканов опроверг информацию, что яйца импортированы из других стран, и добавил, что на иссык-кульском предприятии началась проверка.

Фальшивые яйца: жителям Оша подсунули резиновую подделку >>