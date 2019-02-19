Семерых одним заходом: в семье жительницы Ирака случилось крупное пополнение

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Жительница Ирака родила сразу семь детей: шесть мальчиков и одну девочку, сообщает Daily Mail.
По данным издания, 25-летняя жительница Ирака родила в госпитале в провинции Дияла семь младенцев, зачатых естетственным путем.
Кроме новорожденных в семье уже было трое детей.
في حالة فريدة من نوعها .. سيدة عراقية تبلغ من العمر 25 عاماً، تلد 7 توائم ولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي في محافظة #ديالى، ونشرت الصفحة الرسمية لصحة المحافظة على #فيسبوك صوراً للأطفال وهم ذكر و6 إناث، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة #صحيفة_الرؤية— صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 12, 2019
#العراق pic.twitter.com/c6xSsAZz2D
Сейчас мать первых в истории Ирака семерни находится в больнице под присмотром врачей, ее состояние оценивают как стабильное. Дети также чувствуют себя хорошо.
Первый в мире случай рождения на свет сразу семерых детей зафиксировали в 1997 году в штате Айова в США.
Sputnik Узбекистан ранее рассказывал о жительнице Одессы, которая стала мамой пятерняшек, зачатых естественным путем. В семье Оксаны Кобелецкой появились сразу три мальчика и две девочки. При этом у нее уже была дочь Алиса.