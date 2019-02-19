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Новорожденный ребенок

Семерых одним заходом: в семье жительницы Ирака случилось крупное пополнение

CC0 / pixabay
В мире
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В семье не планировали пополнение, ведь у них уже было трое детей, но от незапланированной беременности на свет появилась первая в истории Ирака семерня.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Жительница Ирака родила сразу семь детей: шесть мальчиков и одну девочку, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 25-летняя жительница Ирака родила в госпитале в провинции Дияла семь младенцев, зачатых естетственным путем.

Кроме новорожденных в семье уже было трое детей.

Младенец
CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Мать, у которой пять: как выжить с пятерняшками
Отец семейства признался, что они больше не планировали пополнение.

Сейчас мать первых в истории Ирака семерни находится в больнице под присмотром врачей, ее состояние оценивают как стабильное. Дети также чувствуют себя хорошо.

Первый в мире случай рождения на свет сразу семерых детей зафиксировали в 1997 году в штате Айова в США. 

Sputnik Узбекистан ранее рассказывал о жительнице Одессы, которая стала мамой пятерняшек, зачатых естественным путем. В семье Оксаны Кобелецкой появились сразу три мальчика и две девочки. При этом у нее уже была дочь Алиса.




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