Семерых одним заходом: в семье жительницы Ирака случилось крупное пополнение

В семье не планировали пополнение, ведь у них уже было трое детей, но от незапланированной беременности на свет появилась первая в истории Ирака семерня.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Жительница Ирака родила сразу семь детей: шесть мальчиков и одну девочку, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 25-летняя жительница Ирака родила в госпитале в провинции Дияла семь младенцев, зачатых естетственным путем.

Кроме новорожденных в семье уже было трое детей.

في حالة فريدة من نوعها .. سيدة عراقية تبلغ من العمر 25 عاماً، تلد 7 توائم ولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي في محافظة #ديالى، ونشرت الصفحة الرسمية لصحة المحافظة على #فيسبوك صوراً للأطفال وهم ذكر و6 إناث، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة #صحيفة_الرؤية

#العراق pic.twitter.com/c6xSsAZz2D — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 12, 2019

Отец семейства признался, что они больше не планировали пополнение.

Сейчас мать первых в истории Ирака семерни находится в больнице под присмотром врачей, ее состояние оценивают как стабильное. Дети также чувствуют себя хорошо.

Первый в мире случай рождения на свет сразу семерых детей зафиксировали в 1997 году в штате Айова в США.

Sputnik Узбекистан ранее рассказывал о жительнице Одессы, которая стала мамой пятерняшек, зачатых естественным путем. В семье Оксаны Кобелецкой появились сразу три мальчика и две девочки. При этом у нее уже была дочь Алиса.