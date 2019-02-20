Порошенко заявил, что "лично выносил" погибших с Майдана

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что лично переносил погибших во время событий на Майдане. Видеозапись речи президента на своем канале в YouTube разместила журналистка Татьяна Высоцкая.

Представитель СМИ прокомментировала публикацию, возмутившись тем, что "Порошенко приукрашивает свою роль в тех событиях и пытается переписать историю".

Однако Порошенко утверждает, что находился в самой гуще событий, а активисты постоянно обращались к нему за помощью.

"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную раду, это было 9:00. Увидел побратимов из 14-й сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляют. Прошел 150 метров. У фонтана была расположена цепь "Беркута", которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Уже через 15 минут было 11 раненых - на моих глазах. Через полтора часа - трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь", - рассказал украинский президент.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила Конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, погибли более 100 человек.