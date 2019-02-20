Путин рассказал, кому из чиновников "к снаряду" лучше не подходить

Сегодня президент России Владимир Путин обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В этом году акцент сделан на внутреннем развитии страны.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что чиновникам, которые считают, что заданная в работе планка слишком высока, тем, кто хочет избежать ответственности, лучше уйти.

"Мы обязаны двигаться только вперед. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно — с такими настроениями лучше к снаряду не подходить", — заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Не нужно повторять ошибок прошлого и ждать пришествия коммунизма, отметил президент РФ, говоря о реализации национальных проектов.

"Все нужно делать сейчас. Это не федеральные и не ведомственные, а именно национальные проекты, результаты должны быть видны "на земле", в каждом муниципалитете. Мы сейчас можем направить на эти цели колоссальные ресурсы. Их заработали миллионы наших граждан. Уже в ближайшее время граждане должны почувствовать реальные изменения к лучшему", — сказал Путин.

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Президент России Владимир Путин 20 февраля обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Мероприятие проходит в Гостином дворе. В зале собрались члены Федерального собрания, главы регионов, общественники, также аккредитованы 700 журналистов.