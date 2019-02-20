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Путин расставил приоритеты внешней политики России

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Приоритеты внешней политики России — это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. На их основе ведется работа в ООН, СНГ, на площадках G20, БРИКС и других.

"Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, а также в Содружестве Независимых Государств. На площадках Группы 20, БРИКС, Шанхайской Организации Сотрудничества", — цитирует РИА Новости президента РФ.

Путин отметил: Россия продолжит вместе с партнерами по интеграции формировать общие рынки, укреплять внешние связи Евразийского экономического союза. В частности, предстоит реализовать уже принятые решения о сопряжении с китайской инициативой "Один пояс — один путь" как проход к созданию большого евразийского партнерства.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Наши равноправные, взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике", — добавил президент России.

Президент России Владимир Путин 20 февраля обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Мероприятие прошло в Гостином дворе, на нем присутствовали члены Федерального собрания, главы регионов, общественники, журналисты. 

В этом году акцент был сделан на внутреннем развитии страны.

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Теги:
Россия, послание Федеральному собранию, Владимир Путин



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