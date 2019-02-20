В Ташкенте выступят кумиры молодежи Rauf&Faik

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Популярный дуэт Rauf & Faik выступит в Ташкенте на теннисных кортах "Узбекистан" 30 марта, сообщает Афиша.уз.

Стоимость билетов: от 120 000 до 300 000 сумов. VIP-сектор: от 500 000 до 600 000 сумов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rauf & Faik (@rauf_faik) 27 Янв 2019 в 11:51 PST

Братья-близнецы родились в 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства — сначала занимались вокалом в Доме детского творчества, а потом в эстрадной студии "Выше радуги". Вместе со студией они гастролировали в Эстонии, Финляндии, Швеции, Санкт-Петербурге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rauf & Faik (@rauf_faik) 27 Янв 2019 в 11:56 PST

Для того чтобы снять первый клип, Рауф и Фаик пели в кафе и на свадьбах, и в результате клип на песню Love remind yesterday принес им успех. Он собрал большое количество просмотров в Сети, получил сотни лайков, и братьев начали приглашать выступать на различные площадки.

В 2016 году они представили второй клип — на песню "Не нужны мне слова". Работают братья всегда вместе, у них одинаковый диапазон — четыре с половиной октавы — и одни и те же кумиры — Сэм Смит и Майкл Джексон.