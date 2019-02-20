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В Ташкенте выступят кумиры молодежи Rauf&Faik

В Ташкенте выступят кумиры молодежи Rauf&Faik

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Популярные братья-близнецы Rauf&Faik объявили даты своего тура 2019 года.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Популярный дуэт Rauf & Faik выступит в Ташкенте на теннисных кортах "Узбекистан" 30 марта, сообщает Афиша.уз.

Стоимость билетов: от 120 000 до 300 000 сумов. VIP-сектор: от 500 000 до 600 000 сумов.

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Публикация от Rauf & Faik (@rauf_faik)

Братья-близнецы родились в 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства — сначала занимались вокалом в Доме детского творчества, а потом в эстрадной студии "Выше радуги". Вместе со студией они гастролировали в Эстонии, Финляндии, Швеции, Санкт-Петербурге.

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Публикация от Rauf & Faik (@rauf_faik)

Для того чтобы снять первый клип, Рауф и Фаик пели в кафе и на свадьбах, и в результате клип на песню Love remind yesterday принес им успех. Он собрал большое количество просмотров в Сети, получил сотни лайков, и братьев начали приглашать выступать на различные площадки.

В 2016 году они представили второй клип — на песню "Не нужны мне слова". Работают братья всегда вместе, у них одинаковый диапазон — четыре с половиной октавы — и одни и те же кумиры — Сэм Смит и Майкл Джексон.

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Публикация от Rauf & Faik (@rauf_faik)

Теги:
Шоу-бизнес, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Концерт, музыканты, музыкант, музыка, Музыка



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