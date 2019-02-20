В центре Бреста обнаружены останки около 600 узников гетто

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Останки более 600 человек были найдены в центре Бреста при строительстве жилого комплекса, пишет местное издание "Брестский вестник". В период оккупации в этом районе располагалось Брестское гетто.

Массовое захоронение обнаружили в январе, строительные работы были приостановлены.

"На месте раскопок уже поднято боле 600 останков расстрелянных. Всего в этом месте, возможно, захоронено более тысячи жертв фашизма", — сообщает издание со ссылкой на старшего инспектора отдела культуры Брестского горисполкома Аллу Кондак.

Поисковые работы ведут десять бойцов 52-го отдельного специализированного батальона министерства обороны.

Каждый день они поднимают примерно сорок останков. Личных вещей погибших находят очень мало — обувь, стеклянные чернильницы и посуда, оправа от очков.

На рабочей встрече в Брестском горисполкоме было решено, что найденные останки будут приданы земле по всем религиозным и нравственным канонам на кладбище "Северное", где уже покоятся жертвы холокоста. Все организационные вопросы и финансовые расходы по перезахоронению берет на себя Брестский горисполком.

В созданном во время оккупации Брестском гетто, по разным оценкам, находились до 28 тысяч евреев, в октябре 1942 года нацисты решили уничтожить гетто. Около 17 тысяч узников были вывезены и расстреляны в урочище Бронная Гора в Березовском районе.

Вторая мировая война — крупнейшая война в истории человечества. В центре Бреста не раз находили массовые захоронения тех страшных лет. Так, в середине 50-х годов прошлого века около 600 человек были перезахоронены на Тришинском кладбище, в 70-е годы — почти 300 человек на кладбище "Плоска".

В Узбекистане бережно хранят память о Второй мировой войне. По данным общественного фонда "Нуроний", в 1941 году на фронт ушло около полутора миллионов человек. Более 400 тысяч из них погибли, 130 тысяч пропали без вести.

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