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Самолет, архивное фото

Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука – эмоции пилота

© Sputnik / Нина Зотина
В мире
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Стать сверхзвуковым авиалайнеру помог попутный поток ветра, и он прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner британской компании Virgin Atlantic попал в мощнейший воздушный поток и превысил скорость звука.

Как сообщает издание Popular Mechanics, авиалайнер оказался в высотном струйном течении, поэтому смог разогнаться до 1285 километров в час. Отметим, что обычная скорость авиалайнера составляет 902 километра в час.

Самолет Airbus A380
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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При этом скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 километров в час.

Пилот воздушного судна не смог сдержать эмоций и написал в Twitter, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал столь сильного попутного ветра.

"Скорость сейчас составляет практически 800 миль в час, никогда в жизни не встречал такого попутного ветра! (попутный ветер — 200 миль в час — около 322 м/с)", — написал он.

Из-за ускорения лайнер прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше намеченного времени.

Сообщение пилота вызвало оживленную дискуссию среди пользователей. Они начали высчитывать силу воздействия высокой скорости на человеческий организм. Один человек даже написал, что находился в этом самолете и почувствовал на себе дополнительный толчок, от которого лайнер стал двигаться быстрее.

Кто-то, шутя, стал выяснять, полагается ли штраф пилоту за превышение скорости.

А один из интернет-пользователь поиронизировал и предположил, что лицо пилота в полете выглядело так:

Теги:
Самолет, Великобритания



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