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Расстаться за 99 долларов: в США появилось новое мобильное приложение

© Pixabay
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Базовый сервис за 99 долларов предложит новые варианты квартиры, консультацию у проверенного психотерапевта и перевозку вещей.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Две подруги из Нью-Йорка Линдси Мек и Мика Леонард придумали стартап Move Onward, который нацелен облегчение забот при расставании с партнером, сообщает Fast Company.

Базовый сервис за 99 долларов предложит новые варианты квартиры, консультацию у проверенного психотерапевта и перевозку вещей.

"Мы поняли, что если нам довелось через это пройти, значит, и другим людям тоже придется. Но сервиса, который поможет справиться с кошмаром глобального эмоционального потрясения, попросту не существует", — рассказали основательницы проекта.

Издание отмечает, что 30-дневный вариант за 175 долларов включает рекомендации по меблировке дома и другую помощь с переездом. В пакете за 500 долларов предлагаются услуги по уборке и оформлению жилья, а также индивидуальный путеводитель с рекомендациями по посещению ресторанов, спортзалов и других мест.

Теги:
отношения, мобильное приложение, приложение, IT-технологии, IT-технологии, США, США



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