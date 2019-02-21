Обычная черная кошка в Германии резко изменила свой окрас – в чем причина

Уникальность кошки заключается в том, что ее шерстка поменяла цвет, и теперь животное больше похоже на сову.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Обычная кошечка по кличке Элли родилась с черной шерсткой. Однако через год она резко изменилась во внешности, и о ней узнали тысячи человек во всем мире.

Когда Элли была еще совсем маленькой, ее окрас был черным с белыми пятнами на лапках и грудке – так называемый смокинг. Преображение началось, когда ей исполнился год – на шерстке то тут, то там начали проявляться белые пятна.

Оказалось, что животное страдает редким заболеванием (неопасным!) витилиго, которое заключается в нарушении пигментации шерсти. Витилиго встречается лишь у 1% людей, а у животных и того реже. К радости животного и ее хозяйки, Элли совершенно не страдает от патологии. Наоборот, новый окрас сделал кошку знаменитой.

Многие интернет-пользователи отметили, что, побелев, кошка стала похожа на сову из фильма о Гарри Поттере.