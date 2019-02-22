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Это Армагеддон!: как в Калифорнии впервые за много лет выпал снег

"Это Армагеддон!": как в Калифорнии впервые за много лет выпал снег

© Instagram
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Соцсети заполонили эмоциональные видео и фото впечатлившихся от вида снега калифорнийцев.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Впервые за долгое время в Калифорнии выпал снег: местные жители были ошарашены, а некоторые кричали, что это "Армагеддон".

Более того, в пустынях Лас-Вегаса возникли сугробы больше, чем в России.

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Публикация от Dome in the Desert (@domeinthedesert)

Национальная метеорологическая служба заявила, что снег в Вегасе 20 февраля был зафиксирован впервые с 1937 года.

В последний раз в Лас-Вегасе было что-то похожее чуть более десяти лет назад, когда 17 декабря 2008 года выпало 3,6 дюйма снега.

Соцсети заполонили эмоциональные видео и фото впечатлившихся от вида снега калифорнийцев.

Американские СМИ сообщают, что снегопад был отмечен от долины Сими до Малибу, Калабасаса, Валенсии в Южной Калифорнии.

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Публикация от May (@mayandtravel)

Однако в предгорьях снег уже не так радовал местных жителей - автострады завалило, некоторые были закрыты из-за опасных погодных условий.

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Публикация от Acme5 Yucca Valley (@acme5yuccavalley)

Синоптики заявили, что ожидают уровень снега до 10 см в округе Лос-Анджелес, град, гололед и ледяной дождь.

Также метеорологи предупреждают жителей о том, что температура воздуха может опуститься до минусовых значений.

Теги:
Калифорния, США, пустыня, фотосессия, Фотография, фото



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