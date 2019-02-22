"Это Армагеддон!": как в Калифорнии впервые за много лет выпал снег

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Впервые за долгое время в Калифорнии выпал снег: местные жители были ошарашены, а некоторые кричали, что это "Армагеддон".
Более того, в пустынях Лас-Вегаса возникли сугробы больше, чем в России.
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Национальная метеорологическая служба заявила, что снег в Вегасе 20 февраля был зафиксирован впервые с 1937 года.
Snowing in Calabasas! @RebeccaRomijn pic.twitter.com/GhoSVZc5WE— Jerry O'Connell (@MrJerryOC) 21 февраля 2019 г.
В последний раз в Лас-Вегасе было что-то похожее чуть более десяти лет назад, когда 17 декабря 2008 года выпало 3,6 дюйма снега.
#Breaking #Snowing and Sticking in Rancho Cucamonga right now @CBSLA #CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/xit5eO9FTN— michele gile (@CBSmichelegile) 21 февраля 2019 г.
Соцсети заполонили эмоциональные видео и фото впечатлившихся от вида снега калифорнийцев.
Американские СМИ сообщают, что снегопад был отмечен от долины Сими до Малибу, Калабасаса, Валенсии в Южной Калифорнии.
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Однако в предгорьях снег уже не так радовал местных жителей - автострады завалило, некоторые были закрыты из-за опасных погодных условий.
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Синоптики заявили, что ожидают уровень снега до 10 см в округе Лос-Анджелес, град, гололед и ледяной дождь.
Также метеорологи предупреждают жителей о том, что температура воздуха может опуститься до минусовых значений.