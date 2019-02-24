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Аэропорт Домодедово

В России начали действовать новые правила посадки в самолет

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Пассажиры смогут проходить в самолеты по электронным посадочным талонам.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Министерства транспорта РФ вступил в силу.

Отныне при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажир будет получать электронный посадочный талон, по которому можно пройти в стерильную зону воздушной гавани.

Авиакомпании должны оповещать пассажиров о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию, в том числе на своем сайте. При этом в аэропортах, как и прежде, можно будет самостоятельно распечатать или получить талон в бумажной виде.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта Шереметьево, там технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Точная дата запуска пока не оглашена.

Пассажиры в аэропорту
CC0 / Pixabay
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Домодедово тоже технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. По словам собеседника, все выходы на посадку в едином терминале Домодедово оснащены автоматизированными турникетами (eGate), которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. Турникеты способны распознавать 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе. Дату запуска собеседник агентства тоже не назвал.

Представитель Внуково сообщил, что начать использовать электронные посадочные талоны планируется в этом году.

Теги:
аэропорт, самолет, Россия



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