В России начали действовать новые правила посадки в самолет

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Министерства транспорта РФ вступил в силу.

Отныне при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажир будет получать электронный посадочный талон, по которому можно пройти в стерильную зону воздушной гавани.

Авиакомпании должны оповещать пассажиров о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию, в том числе на своем сайте. При этом в аэропортах, как и прежде, можно будет самостоятельно распечатать или получить талон в бумажной виде.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта Шереметьево, там технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Точная дата запуска пока не оглашена.

Домодедово тоже технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. По словам собеседника, все выходы на посадку в едином терминале Домодедово оснащены автоматизированными турникетами (eGate), которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. Турникеты способны распознавать 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе. Дату запуска собеседник агентства тоже не назвал.

Представитель Внуково сообщил, что начать использовать электронные посадочные талоны планируется в этом году.