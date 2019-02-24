В России начали действовать новые правила посадки в самолет

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Министерства транспорта РФ вступил в силу.
Отныне при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажир будет получать электронный посадочный талон, по которому можно пройти в стерильную зону воздушной гавани.
Авиакомпании должны оповещать пассажиров о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию, в том числе на своем сайте. При этом в аэропортах, как и прежде, можно будет самостоятельно распечатать или получить талон в бумажной виде.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта Шереметьево, там технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Точная дата запуска пока не оглашена.
Представитель Внуково сообщил, что начать использовать электронные посадочные талоны планируется в этом году.