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Флаг Германии на здании Рейхстага в Берлине

Премьер-министр Баварии: России не место на "скамье штрафников"

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Маркус Зедер также заявил, что Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. На международной политической арене России не место на "скамье штрафников", заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.

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Он отметил, что хоть и выступает за трансатлантическое сотрудничество, в Баварии всегда придерживались курса на диалог с Россией.

Кроме того, Зедер поддержал строительство газопровода "Северный поток – 2".

"Поскольку мы хотим отказаться от угля и ядерной энергии, для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение. Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию", — сказал премьер-министр Баварии.

По мнению Зедера, Соединенные Штаты Америки против того, чтобы Европа закупала газ на Востоке лишь потому, что сами хотят продавать ЕС газ.

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Ранее политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель выгоден "Северный поток – 2": как по себестоимости получаемого топлива, так и в плане положения, которое займет Германия в энергетической сфере внутри Евросоюза.

"Северный поток – 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Их общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Теги:
газопровод, Россия, Германия



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