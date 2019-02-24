Один из богатейших людей планеты за день лишился почти 4,5 млрд долларов

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Один из богатейших людей планеты, американский бизнесмен Уоррен Баффет лишился более 4,3 миллиарда долларов за один день, передает телеканал CNBC.

Миллиардер 23 февраля потерял финансовые средства после обрушения акций концерна Kraft Heinz.

На доходах компании сказались плохие новости: сокращение дивидендов и расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"Баффет заявил, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года", - уточняется в сообщении.

При этом миллиардер заявил, что уже знает, как вернуться свои деньги. В настоящее время Баффет готовит многомиллиардную сделку, которая позволит ему "отыграться".

Уоррен Баффетт — американский предприниматель. Он является одним из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов.

Кроме того, Баффетт - один из самых богатых людей в мире. По последним данным, его состояние оценивается в 85 миллиардов долларов.