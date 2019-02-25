Американец отсидел в тюрьме по ошибке 39 лет – как власти компенсируют это

В далеком 1978 году Крейга Коли обвинили в убийстве бывшей подруги и ее четырехлетнего сына. Тогда он не смог доказать свою непричастность. А сейчас в деле появились новые улики.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Мужчина, отсидевший 39 лет в американской тюрьме по несправедливому приговору, получит компенсацию.

Как говорится на сайте города Сими-Уэлли (Калифорния), он получит 21 миллион долларов.

В 1978 году Крейг Коли был обвинен в убийстве женщины и ее четырехлетнего сына.

Полиция утверждала, что он задушил свою бывшую подругу и ее четырехлетнего сына. После того как тела были обнаружены, полиция задержала Коли, а спустя три года его приговорили к пожизненному заключению.

Спустя несколько лет расследование было возобновлено, поскольку были найдены образцы ДНК, что в итоге привело к выводу, что Коли фактически невиновен.

На свободу он вышел в ноябре 2017 года, на тот момент ему было уже 70 лет.

Почти 40 лет, которые американец провел за решеткой, стали самым большим отмененным тюремным сроком в Калифорнии.