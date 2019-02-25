Арабская принцесса стала послом Саудовской Аравии в США – впервые в истории

Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд станет первым в истории послом Саудовской Аравии в США, сменив на этой должности Халеда бен Салмана бен Абдель-Азиза, который станет замминистра обороны.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину на пост посла в США.

Как сообщает Саудовское агентство печати, послом в ранге министра стала принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.

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Старший сын короля Халед бен Салман — прежний посол королевства в США, который занимал должность с апреля 2017 года, — назначен заместителем министра обороны в ранге министра.

Принцесса Рима - дочь принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне в течение 22 лет - с 1983 по 2005 годы. Она получила высшее образование в США в сфере сохранения исторического наследия.

В 2014 году принцесса вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes. До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.