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Ариана Гранде

Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram

© AP Photo / Jordan Strauss
В мире
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На популярность певицы положительно повлияли успехи в творчестве. За год артистка выпустила два альбома.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Певица Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram, сообщает Mashable.

Американская исполнительница обогнала певицу Селену Гомес, у которой было больше всего подписчиков с октября прошлого года.

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Гранде, на которую подписаны 146,286,173 пользователей, обошла Гомес с 146,267,801 фолловерами.

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

СМИ заметили, что Ариана потратила несколько последних месяцев, постоянно присутствуя в Сети. Кроме того, на популярность певицы положительно повлияли успехи в творчестве. За год артистка выпустила два альбома.

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, музыка, Музыка, артист, знаменитости, звезды, Шоу-бизнес, шоу-бизнес



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