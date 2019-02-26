ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Певица Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram, сообщает Mashable.
Американская исполнительница обогнала певицу Селену Гомес, у которой было больше всего подписчиков с октября прошлого года.
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Гранде, на которую подписаны 146,286,173 пользователей, обошла Гомес с 146,267,801 фолловерами.
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СМИ заметили, что Ариана потратила несколько последних месяцев, постоянно присутствуя в Сети. Кроме того, на популярность певицы положительно повлияли успехи в творчестве. За год артистка выпустила два альбома.
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