На популярность певицы положительно повлияли успехи в творчестве. За год артистка выпустила два альбома.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Певица Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram, сообщает Mashable.

Американская исполнительница обогнала певицу Селену Гомес, у которой было больше всего подписчиков с октября прошлого года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 17 Фев 2019 в 11:16 PST

Гранде, на которую подписаны 146,286,173 пользователей, обошла Гомес с 146,267,801 фолловерами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 19 Фев 2019 в 8:15 PST

СМИ заметили, что Ариана потратила несколько последних месяцев, постоянно присутствуя в Сети. Кроме того, на популярность певицы положительно повлияли успехи в творчестве. За год артистка выпустила два альбома.