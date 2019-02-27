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"Сексуальный дебют": врачи назвали лучший возраст для начала половой жизни

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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По мнению эксперта, молодые люди рано начинают интимную жизнь из-за социальных причин – не потерять любимого человека, насолить родителям или поступить как остальные в классе.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Начинать половую жизнь следует ближе к 18 годам, считает акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе, пишет РИА Новости.

"Оптимальный возраст – это все-таки не раньше 17 лет. А в сегодняшних условиях желательно, чтобы это было ближе к 18, и чтобы это было сопряжено с наличием одного партнера", - рассказал РИА Новости Лордкипанидзе.

Он пояснил, что проблема раннего "сексуального дебюта" связана с большим промежутком времени до вступления в регулярную половую жизнь, которая предполагает рождение ребенка.

"Чаще всего этот период сопровождается беспорядочными половыми связями, соответственно, возникает риск инфицирования. Учитывая низкую обращаемость населения в медицинские учреждения, очень большое количество заболеваний хронизируется", - отметил врач.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал, что в мегаполисах половую жизнь начинают вести раньше, чем в маленьких городах, например, в Москве средний возраст, когда происходит первый сексуальный опыт, - чуть раньше 15 лет.

По мнению эксперта, молодые люди рано начинают интимную жизнь не из-за особенностей физиологии, а из-за социальных причин – не потерять любимого человека, насолить родителям или поступить как остальные в классе.

Теги:
Подростки, подростки, россия, Россия, Сексуальное поведение, сексуальные, секс



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