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Военные Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире

© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA
В мире
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Режим прекращения огня нарушается седьмой день подряд.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Индия и Пакистан обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире, пишет РИА Новости.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr / Dan Nevill
Самолет Uzbekistan Airways не смог долететь в Индию и вернулся в Ташкент

"Примерно в шесть утра по местному времени (03:30 мск) Пакистан инициировал ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня, открыв огонь из минометов и стрелкового оружия вдоль сектора Кришна Гхати", — сообщает газета India Today со ссылкой на представителя индийских вооруженных сил подполковника Девендера Ананда.

Индийские военные ответили на обстрел. Огонь стих примерно через час.

Индийские власти закрыли все учебные заведения в пределах пяти километров от линии контроля.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета. По версии Нью-Дели, Индия потеряла один МиГ-21, при этом сбила пакистанский истребитель.

Теги:
Пакистан, Индия



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