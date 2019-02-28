Военные Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире

Режим прекращения огня нарушается седьмой день подряд.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Индия и Пакистан обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире, пишет РИА Новости.

© Flickr / Dan Nevill Самолет Uzbekistan Airways не смог долететь в Индию и вернулся в Ташкент

"Примерно в шесть утра по местному времени (03:30 мск) Пакистан инициировал ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня, открыв огонь из минометов и стрелкового оружия вдоль сектора Кришна Гхати", — сообщает газета India Today со ссылкой на представителя индийских вооруженных сил подполковника Девендера Ананда.

Индийские военные ответили на обстрел. Огонь стих примерно через час.

Индийские власти закрыли все учебные заведения в пределах пяти километров от линии контроля.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета. По версии Нью-Дели, Индия потеряла один МиГ-21, при этом сбила пакистанский истребитель.