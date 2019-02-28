Выяснилась судьба макак, незаконно перевозимых узбекистанкой в Москве

Трех обезьянок, изъятых в столичном аэропорту в 2017 году, передадут в липецкий зоопарк.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Трех яванских макак, изъятых в московском аэропорту Домодедово в 2017 году, передадут в липецкий зоопарк, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Первого марта департамент передаст трех макак из Центра передержки животных липецкому зоопарку. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны дикой природы 3 марта", - говорится в сообщении.

В марте 2017 года на таможне в столичном аэропорту Домодедово изъяли 15 обезьян, которых гражданка Узбекистана везла без документов рейсом из Вьетнама.

"Животные перевозились в пластмассовых перевозках, которые находились внутри картонных коробок. Они транспортировались без пищи, воды, практически без воздуха, при низкой температуре. При обнаружении животные были истощены и находились в стрессовом состоянии, часть из них погибла", - рассказали в департаменте.

Обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой, а в 2018 году четырёх из них отдали в зоопарк Саранска. По информации специалистов, обезьяны оказались детенышами яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС.