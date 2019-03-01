Китаянка отправила кота на пластическую операцию – причина ошеломляет

Женщина положила своего кота под нож хирурга, чтобы сделать его глаза более европейскими.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Жительница Китая потратила 10 тысяч юаней (около 1500 долларов) на пластическую операцию для своего кота.

Как пишет The Daily Mail, женщина, чье имя не разглашается, посчитала, что внешность ее котика уродлива, потому что разрез его глаз слишком азиатский. С помощью скальпеля она решила "преобразить" животное, придав его глазам европейскую форму.

Свою задумку женщина осуществила.

"It doesn't even look like the same cat anymore. This is plain torture."https://t.co/k8dN3xdjW5 — Latest on SAYS (@saysdotcom) 1 марта 2019 г.

Однако, когда в Сеть попали фото и видео кота после операции, пользователи пришли в ужас от этой истории.

На животного надет специальный воротник, шерсть вокруг глаз выбрита, а сами глаза несчастного кота воспаленные и красные, на них видны швы.

Сюжет на эту тему показали на местном телевидении. Горе-хозяйку обвинили в жестоком обращении с животными, а врачей в том, что они взялись за операцию, в которой не было необходимости.